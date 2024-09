Sauerland und Siegerland landen weiter unten im Ranking

Schlusslicht im Ranking ist der Kyffhäuserkreis in Nordthüringen. Grund dafür sind unter anderem die ländliche Lage und die geringe Bevölkerungsdichte. Auffallend ist auch, dass in NRW die wirtschaftsstarken Regionen im Siegerland, Sauerland oder im Münsterland bei den Neugründungen eher hinten liegen.

"Die Menschen suchen eher Stellen als abhängig Beschäftigte und der Druck vom Arbeitsmarkt her zu gründen, ist relativ niedrig." Peter Kranzusch, IfM in Bonn

Das vom Bund und Land NRW finanzierte Institut für Mittelstandsforschung ermittelt regelmäßig ein Ranking. Fachleute schauen sich in allen 400 Kreisen und kreisfreien Städten die Zahl der neuen Gewerbeanmeldungen an und setzen die ins Verhältnis zur erwerbsfähigen Bevölkerung, also alle Menschen in der jeweiligen Region im Alter von 18 bis 65 Jahren. Daraus entsteht ein sogenannter NUI-Indikator. NUI steht für "Neue Unternehmerische Initiative". In dieser Statistik ist Leverkusen in den vergangenen Jahren immer weiter nach vorne gerückt und führt diese nun mit einem Wert von 249,8 vor dem langjährigen Spitzenreiter Landkreis München (226,5) an.

