Nazis, Antisemiten und Kolonialisten: Wann ist eine Umbenennung angebracht?

Neue Namensgeberin ist die Ärztin Dr. Safiye Ali. Sie war die erste Frau, die in der Türkei als Ärztin praktizierte, hatte ihre letzte Praxis in Dortmund und gilt als Wegbereiterin für Frauen in der Medizin.

Umbenennungen als Trend?

Auch in Düsseldorf wurde 2021 beschlossen, elf Straßen mit historisch belasteten Namen umzubenennen. Die Straßen hatten alle einen direkten Bezug zu Kolonialismus, Militarismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus.

Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer wünscht sich eine bundesweite Überprüfung der Namen durch unabhängige Kommissionen - nicht nur für Straßen und Universitäten. Und er nennt zwei weitere Institutionen, deren Namen ihm nicht mehr zeitgemäß erscheinen: Das Robert Koch-Institut in Berlin und das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg - wegen der zweifelhaften Verstrickungen ihrer Namensgeber in den Kolonialismus.