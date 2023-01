Panzer in die Ukraine: Wird Deutschland nun Kriegspartei?

Warum ist das so brisant?

" Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 gelten unter Fachleuten gegenüber russischen Geräten, die derzeit in der Ukraine unterwegs sind, als überlegen ", sagt Ulrich Ueckerseifer, Rüstungsfachmann in der WDR -Wirtschaftsredaktion. Ein weiterer Vorteil der Leopard-2-Panzer: " Die Besatzung ist besser geschützt als in den russischen Panzern ", so Ueckerseifer.