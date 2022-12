Twitter-Nutzer stimmen für Rücktritt von Musk als Firmenchef

Er war noch nicht lange auf diesem Posten und bereits hoch umstritten. Nun sieht es so aus, als würde er seinen Job an der Spitze des Kurznachrichtendienstes Twitter schon wieder verlassen: Elon Musk hat die Twitter-User über seinen Rücktritt abstimmen lassen. Offenbar ist die Mehrheit dafür. Musk hatte zuvor versprochen, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.

"Soll ich zurücktreten?"

In der Nacht zu Montag hatte Musk in einem Tweet sein Nutzer gefragt: "Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?" Das Votum läuft dem Tweet zufolge noch bis 12.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schon am Montagvormittag aber zeichnete sich Agenturberichten zufolge eine Mehrheit für seine Ablösung ab. 57,5 Prozent der Beteiligten sprach sich bereits für Musks Rücktritt aus. Rund 17,5 Millionen Nutzer hatten sich bis dahin an der Abstimmung beteiligt.