Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Köln-Rodenkirchen haben Spezialeinheiten am frühen Samstagabend einen 23-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Köln-Rondorf festgenommen. Auf die Spur des 23-Jährigen gelangten die Beamtinnen und Beamten durch erste Ermittlungen im Umfeld des Getöteten.

Am Samstagmorgen hatte ein Jogger (45) gegen 6.45 Uhr eine leblose Person (19) mit blutenden Verletzungen im Oberkörper in einer Hauseinfahrt in der Römerstraße im Stadtteil Rodenkirchen gefunden und den Notruf gewählt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte starb der 19-jährige Kölner noch vor Ort.

Polizei Köln richtet Mordkommission ein

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den Hintergründen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.