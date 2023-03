Nur eine Stunde für Minderjährige: TikTok begrenzt Nutzungszeit

In China ist eine Begrenzung der TikTok-Bildschirmzeit für minderjährige Nutzer längst Standard - jetzt soll sie weltweit eingeführt werden. Kinder und Jugendliche sollen dann nur noch eine Stunde am Tag die App nutzen können. Bereits in den kommenden Wochen werde die Standard-Einstellung der App dementsprechend geändert, teilte das chinesische Unternehmen am Mittwoch mit - auch in Deutschland.

Und so soll es funktionieren: Die Konten von Nutzern, die das 13. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, werden nach einer Stunde am Bildschirm automatisch gesperrt. Eine Verlängerung um jeweils eine halbe Stunde ist nur dann möglich, wenn Eltern einen zuvor festgelegten Code eintippen.