Haustiere als Weihnachtsgeschenk? Keine gute Idee!

Tierheime in NRW jetzt schon am Limit

Wenn das Zusammenleben mit einem Tier problematisch wird oder überhaupt nicht klappt, könnten Halter ihre Verantwortung nicht einfach abgehen: Das Aussetzen von Tieren wird mit einem Bußgeld bis 25.000 Euro bestraft, heißt es in der Mitteilung. Tierheime in NRW hatten schon im November dieses Jahres geklagt, sie seien am Limit.