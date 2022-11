Tausende Nackte in Sydney: Blank ziehen für Kunst gegen Krebs

Was für ein Bild: am berühmten Bondi Beach in Australien haben sich Tausende Menschen am Strand aufgereiht. Mal strecken sie stehend die Arme zur Seite, mal liegen sie nebeneinander im Sand, mal sieht es so aus, als würden sie dem Meer winken - und alle sind sie nackt.

Strenge Choreographie

Anweisungen vom Künstler auf hochfahrbarer Plattform

Der beliebte Surfstrand wurde für einen Tag zu einer besonderen FKK -Zone und dabei folgten Menschen einer strengen Choreographie. Die etwa 2.500 Freiwillige hatten sich splitternackt auszogen, um für den US-Fotografen Spencer Tunick zu posieren. Der stand auf einer hochfahrbaren Plattform und gab die Riesengruppe Anweisungen per Megaphon.

Haltung annehmen: Nackt für den guten Zweck

Was spaßig aussah, hat einen ernsten Hintergrund. Die Kunstaktion fand in Zusammenarbeit mit einer Wohltätigkeitsorganisation statt, die Australier zu regelmäßigen Hautuntersuchungen ermuntert, um Hautkrebs vorzubeugen.

Warnung vor Hautkrebs

Posen für den Fotografen: Nackte am Bondi Beach

Die Zahl der Teilnehmer entsprach etwa der Zahl an Australiern, die jedes Jahr an Hautkrebs sterben. Der 77-jährige Teilnehmer Bruce Fasher sagte der Nachrichtenagentur AFP , er habe sein " halbes Leben in der Sonne verbracht " und sich "einige maligne Melanome" vom Rücken entfernten lasse. " Ich dachte, das ist eine gute Sache, und ich ziehe sehr gerne meine Kleidung am Bondi Beach aus ."

Künstler und Fotograf Spencer Tunick