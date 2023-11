Indonesien: Nachwuchs bei den seltenen Sumatra-Nashörnern

Tierschützer in aller Welt freuen sich über die Geburt eines seltenen Sumatra-Nashorns in einem indonesischen Nationalpark. Das Mini-Nashorn war am Samstag am 460. Tag der Schwangerschaft seiner Mutter zur Welt gekommen - 25 Kilo schwer. Bislang hat es noch keinen Namen.

Schon die zweite Geburt in diesem Jahr