Derzeit bundesweit Handy- und Internetstörungen

Handy- und Internet-Nutzer haben bundesweit mit Problemen zu kämpfen. Betroffen ist offenbar vor allem der Anbieter O2. Das Unternehmen teilte mit, dass es im ganzen Land Einschränkungen im Mobilfunk und im Festnetz gibt. Besonders rund um Düsseldorf und im Ruhrgebiet gibt es der Internetseite Allestörungen.de zufolge viele Probleme mit O2.

Grund: Störung an einem Sprachübertragungs-Server bei O2

Hintergrund sei eine Störung an einem Sprachübertragungs-Server. Ein Großteil der Telefonate könne über andere Server übermittelt werden; für die betroffenen Kundinnen und Kunden arbeite man mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen.

Allestörungen.de meldet unter anderem auch Probleme für Vodafone, 1&1, die Telekom, Aldi Talk und WhatsApp. Die Meldungen hängen aber wohl auch mit O2 zusammen. Ein Vodafone-Mitarbeiter teilte dem WDR auf Nachfrage mit: "Das Vodafone-Netz arbeitet in guter Qualität. Nach unseren Informationen ist lediglich das O2-Netz (Telefonica) gestört." Dementsprechend seien auch Vodafone-Telefonate in das O2-Netz nicht möglich.

In Hamburg Störungen im ganzen Telefonnetz, auch beim Notruf

Es gebe nur eine kleine Einschränkung beim mobilen Telefonieren über LTE, also 4G. Das sei aber unproblematisch, da die Anrufe in dem Fall automatisch über das 2G-Netz geführt würden, so der Vodafone-Mitarbeiter. Die Deutsche Telekom selbst meldete keine Störungen.

In Hamburg scheint es auch über O2 hinaus ein Problem zu geben: Dort sind die Notrufnummern 110 und 112 teilweise ausgefallen. Das meldete das Lagezentrum der Polizei über das Warnsystem Katwarn. Im gesamten Hamburger Telefonnetz gebe es Störungen. Die Ursache des Ausfalls in Hamburg ist noch unbekannt.

Über dieses Thema berichten wir im WDR auch im Hörfunk: Hauptnachrichten 18 Uhr und im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.