Bundestag stimmt über Sterbehilfe ab: Worüber genau und was bleibt verboten?

Es gibt Menschen wie Harald Mayer, die so schwer krank sind, dass sie für sich "ein Recht auf ein würdevolles und selbstbestimmtes Sterben" fordern. So formuliert er es in seinem Internetblog. Er leidet an Multipler Sklerose, kann nur noch seinen Kopf bewegen. Für den Fall, dass er sein Leben nicht mehr erträgt, möchte er sich würdevoll selbst das Leben nehmen. Doch dafür ist er auf Sterbehilfe, auf Beihilfe zum Suizid, angewiesen. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über zwei Gesetzentwürfe dazu ab.