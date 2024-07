Autozulieferer ZF streicht massiv Stellen - auch Jobs in NRW betroffen

"ZF" gehört zu den wichtigsten Autozulieferern in Deutschland. An den Standorten des Konzerns herrscht seit Freitagmittag große Verunsicherung. Bundesweit sollen bis zum Jahr 2028 gut 14.000 Stellen gestrichen werden. Die Nachricht hat viele Beschäftigte geschockt. Welcher Standort wie viele Jobs verliert, steht noch nicht fest.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Friedrichshafen am Bodensee, produziert aber auch an mehreren Orten in Nordrhein-Westfalen - zum Beispiel in Ostwestfalen, dort arbeiten 2500 Menschen für ZF; in Stemwede, Espelkamp, Porta Westfalica und Bielefeld. Hier ist aber noch nicht klar, welche Auswirkungen das neue Sparprogramm hat.

Standort Witten offenbar von Stellenabbau betroffen

Von anderen Standorten gibt es schon Informationen - ZF in Witten ist wohl vom Stellenabbau betroffen, das hat der Betriebsrat dem WDR bestätigt. Der Wittener Betriebsrat fürchtet, dass das Werk schließen könnte.

Schon sicher sind die Schließungen der Standorte Gelsenkirchen und Eitorf. In Gelsenkirchen läuft der Betrieb noch bis Ende des Jahres, in Eitorf bis 2027. Im Januar hatten deshalb tausende Mitarbeitende vor der Konzernzentrale in Friedrichshafen demonstriert.