Scholz beim Städtetag: Streit um Klimapolitik und Geflüchtete

Tag zwei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Köln. Die 800 Delegierten des Spitzenverbandes erwarten heute einen prominenten Redner: Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Erwartungen an den Gast sind hoch. Die Kommunen erhoffen sich Antworten auf ihre beiden derzeit wichtigsten Forderungen: mehr Spielraum bei der kommunalen Wärmeplanung und eine höhere und dauerhafte Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen, insbesondere aus der Ukraine.

Klimaschutz, Wohnungsbau, Migration

Die Delegierten des Städtetages vertreten Städte und Gemeinden, in denen insgesamt mehr als 50 Millionen Bürger und Bürgerinnen leben. " Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen ", sagt der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller. " Wir müssen den Klimaschutz vor Ort organisieren, wir haben alle mit Fragen der Migration zu kämpfen. Alle Städte sind mit dem Thema Wohnungsbau beschäftigt ." Der Städtetag sei eine Gelegenheit, sich auszutauschen.

Mehr Kompetenzen für große Städte?

Oberbürgermeisterin von Köln: Henriette Reker

Henriette Reker, Oberbürgermeisterin von Köln, fordert zum Beispiel, dass die Städte mehr Kompetenzen bekommen sollten. Sie findet: Eine Millionenstadt wie Köln, die einen größeren Haushalt hat als das Saarland, sollte bestimmte Dinge selbst entscheiden dürfen. " Man muss eine Politik haben, die hauptamtlich und nicht nur ehrenamtlich entscheidet ", so Reker.