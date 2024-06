Innenminister Reul informiert über Sparmaßnahmen bei NRW-Polizei

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) will am Mittwoch die Landräte im Innenministerium treffen. Thema sollen Einsparungen bei der Polizei in NRW sein. Die Landräte sind jeweils auch die Chefs der Polizeibehörde in ihrem Kreis.

Reul spricht von "massiven Sparmaßnahmen"

In der Einladung heißt es: " Die aktuelle Haushaltslage zwingt uns zu massiven Sparmaßnahmen ". Leider lasse auch die Haushaltsprognose für die kommenden Jahre keine deutliche Verbesserung der Situation erwarten. Es sei " an der Zeit, Sie über die getroffenen Haushaltsentscheidungen zu informieren und darüber mit Ihnen in den Austausch zu kommen ", schreibt Reul Medienberichten zufolge. Die "Rheinische Post" hatte als erstes über das Schreiben berichtet.

Weiter heißt es, durch die " dynamischen Haushaltsverhandlungen " habe man zuletzt immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die manchmal nicht mit jeder Stelle hätten abgestimmt werden können. Manche Entscheidungen hätten auch nur eine " Halbwertzeit " von wenigen Stunden gehabt. Nun sei es ruhiger geworden und man könne ins Gespräch kommen.

