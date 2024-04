Sonnenfinsternis über Nordamerika - So selten ist das Ereignis in NRW

Zuletzt durften wir 1999 in Deutschland in den Genuss einer totalen Sonnenfinsternis kommen. Was in NRW schon fast 25 Jahre her ist, fand gestern in Mittel- und Nordamerika statt. Millionen Schaulustige, von Mexiko über die USA bis nach Kanada, wurden Zeugen einer totalen Sonnenfinsternis. Am helllichten Tag schob sich der Mond zwischen die Sonne und den Nordamerikanischen Kontinent.

185 Kilometer Dämmerung

Das Naturschauspiel wanderte von der Pazifikküste Mexikos über Texas und 14 andere US -Staaten bis es Neufundland in Kanada etwa 6.500 Kilometern weiter erreichte.

Dabei verdunkelte die Sonnenfinsternis laut Nasa einen etwa 185 Kilometer breiten Streifen, von dem aus die vollständige Verdeckung der Sonne zu sehen war. Bei gutem Wetter konnten auch Bewohner angrenzender Länder am Rande des Kontinents eine teilweise Sonnenfinsternis bestaunen. Eine solche sogenannte partielle Sonnenfinsternis kann deutlich häufiger beobachtet werden als eine totale.