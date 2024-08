Urlaub vorbei: So bleibt die Erholung im Alltag erhalten

Beachvolleyball spielen, Wandern, faulenzen, schlemmen, Sehenswürdigkeiten besichtigen - so oder so ähnlich verbringen viele ihren Urlaub. Locker und entspannt kehren sie zurück nach Hause, doch der Stress des Alltags droht viele schnell wieder einzuholen. Muss das sein? Nein! 5 Tipps, wie die Erholung auch nach den Ferien nicht so schnell abhanden kommt.

1. Erst langsam wieder mit der Arbeit starten

Nach dem Urlaub nicht gleich am ersten Tag, sondern erst langsam wieder mit der Arbeit oder dem Studium starten, rät die Arbeitspsychologin und Erholungsforscherin Prof. Carmen Binnewies von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Also beispielsweise erst am Mittwoch oder Donnerstag mit einer kurzen Woche loslegen und sich dann nach wenigen Tagen aufs arbeitsfreie Wochenende freuen.

2. Offen im Team das Gespräch suchen

Nach dem Urlaub braucht jeder etwas Zeit, um wieder in den gewohnten Arbeitsrhythmus zurückzufinden. Darüber sollte man im Team offen sprechen und sich gegenseitig unterstützen, empfiehlt der Karriere-Coach Bastian Hughes in einem Blog-Beitrag auf Xing. Wichtig ist aus seiner Sicht, ehrlich gegenüber sich selbst und gegenüber anderen Teammitgliedern zu sein.

3. Neue Rituale übernehmen

Warum nicht während des Urlaubs liebgewonnene Rituale in den Alltag integrieren? Alle, die in den Ferien etwa mit dem Badmintonspielen oder mit dem Bücherlesen begonnen haben, können solchen oder ähnlichen Dingen auch daheim nachgehen. Mit Aktivitäten wie mehr joggen oder mehr frische Luft lassen sich laut Barmer Krankenkassen negative Gedanken bekämpfen und etwas für die eigene Gesundheit tun.