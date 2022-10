"Smash" ist das Jugendwort des Jahres 2022

"Smash". Na bitte. Das Jugendwort des Jahres 2022 ist gewählt. Jugendliche konnten bei einer Online-Stimmabgabe des Langenscheidt-Verlages Wörter vorschlagen und über sie abstimmen. Demnach erreichte "smash" in der Endrunde von drei Begriffen 43 Prozent der Stimmen. "Bodenlos" (33%) landete auf dem zweiten Platz, der Begriff "Macher" (24) wurde Dritter.

Die Bedeutung von "smash"

Was aber ist "smash"? Der englische Ursprung bedeutet "zerschlagen" oder "kaputt machen" und im Sport kennen wir den Smash als Schmetterschlag. In der Jugendsprache aber hat das Wort eine ganz andere Verwendung gefunden.

Eine Angebetete oder ein Schwarm ist "smash". Es kann aber auch bedeuten, mit jemandem Sex zu haben oder haben zu wollen. Oder es passt einfach zwischen zwei Menschen. Dann ist das eben "smash". Als Beispielsatz nannte der Verlag auch den Satz: " Die Person XY würde ich smashen. " Der Begriff kommt aus dem Smartphonespiel "Smash or Pass", wo Prominente angezeigt werden, die durch Wischen positiv (smash) oder negativ (pass) bewertet werden.

Sprachwissenschaftler erklärt, wie solche Begriffe in die Welt kommen

Sprachwissenschaftler Nils Bahlo von der Uni Münster erklärte, das Wort sei nach seiner Datenerfassung sexuell konnotiert. "Es ist aber mehr als das. Man kann damit auch seine Begeisterung ausdrücken." Also kann auch ein Kleid oder ein Look "smash" sein. "Das kommt aus dem Spiel mit Sprache von Jugendlichen", so Bahlo.

Wie entwickelt sich Sprache, wie kommen diese Begriffe in die Welt? "Es geht darum, Werte und Normen zu finden, die eigene Identität. Und da wird ausprobiert und abgeglichen. Was kann ich sagen, wie kann ich es sagen? Das ist ein natürlicher Prozess", so der Sprachwissenschaftler im ARD-Morgenmagazin.

Diese zehn Worte standen in der ersten Runde zur Auswahl:

Gommemode: Stark, unbesiegbar

SIU: Ausruf, wenn etwas Tolles passiert

smash: Mit jemandem etwas anfangen, wenn etwas passt

wyld oder wild: heftig, krass

Digga: Freund/Freundin/Kumpel

Macher: Jemand, der etwas sofort umsetzt

bodenlos: schlecht

slay: Jemand, der etwas Tolles oder Spektakuläres macht

Sus: verdächtig, susppekt

bre oder bro: Bruder/Kumpel/Freund/Freundin

Insgesamt lag die Zahl der abgegebenen Stimmen nach Langenscheidt-Angaben im hohen sechsstelligen Bereich. Für die Auswertung relevant waren und sind jedoch nur die Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen zehn und 20 Jahren.

Mit der "Gammelfleischparty" fing alles an

Das erste von Langenscheidt prämierte Jugendwort des Jahres war die "Gammelfleischparty", also eine Ü-30-Party, im Jahr 2008. Der letztjährige Sieger war "cringe" - das Fremdschämen.