Umfrage: Deutsche sehnen sich nach Mittagsschlaf

Im Osten (60 Prozent) gibt es mehr Fans des Nickerchens am Mittag als im Westen (54 Prozent). Außerdem ist bei Frauen die Sehnsucht nach stärker ausgeprägt: Jede Fünfte wünscht sich ihn "sehr gerne" häufiger, bei Männern waren es nur 15 Prozent. Besonders interessiert sind demnach die Altersgruppe der 45- bis 54-Jährigen mit 22 Prozent.

Gute Tradition in Südeuropa

Eine echte Siesta-Kultur gibt es in Deutschland bisher nicht - ganz im Gegensatz zu den südeuropäischen Staaten: Dort machen vor allem im Sommer viele Geschäfte am Nachmittag für mehrere Stunden dicht - oft zwischen 14 und 18 Uhr, wenn die Temperaturen am höchsten sind. Als Ausgleich schließen die Läden oft erst in den Abendstunden.