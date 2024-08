Ein verkehrssicheres Fahrrad ist die Grundvoraussetzung, wenn Kinder mit dem Rad zur Schule fahren sollen.

Wenn Kinder schon gut Radfahren können, kann auch das Fahrrad eine Option für den Schulweg sein. Bevor es losgeht, sollten Eltern sicherstellen, dass das Fahrrad verkehrssicher ist: Bremsen, Klingel, Scheinwerfer und Rückstrahler müssen funktionieren. Ein Helm ist Pflicht, helle Kleidung oder Reflektoren am Helm sehr empfehlenswert.

Wichtig: Laut ADAC lernen Kinder frühestens mit acht Jahren, mögliche Gefahren im Straßenverkehr zu erkennen. "Bei jüngeren Kindern ist das Seh- und Hörvermögen meist noch nicht vollständig entwickelt. Es fällt ihnen schwer, Entfernungen und Geschwindigkeiten richtig einzuschätzen. Auch lassen sie sich leicht ablenken" , schreibt der ADAC in einem Ratgeber für Eltern. Jüngere Kinder sollten sie deshalb auf dem Schulweg mit dem Fahrrad begleiten.

Wenn's zur weiterführenden Schule geht, müssen viele Kinder in NRW den Bus nehmen.

Hier gilt einmal mehr: Übung macht den Meister. Vor dem Schulstart sollten Eltern den gesamten Schulweg mit ihren Kindern proben. Gerade, wenn sie unterwegs umsteigen müssen. Wenn Kinder auch hier in Gruppen zur Schule fahren, kann das jedem einzelnen Kind zusätzliche Sicherheit geben. Hat also ein Mädchen oder ein Junge aus der Nachbarschaft denselben Schulweg, können sich die Kinder zusammentun und gemeinsam fahren.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr empfiehlt, mit Kindern vorab das Lesen des Fahrplans zu üben. Außerdem sollten Eltern sie auf Gefahrenpunkte hinweise, zum Beispiel das "Ein- und Aussteigen durch den fließenden Verkehr." Sollte es Probleme geben, können sich Kinder jederzeit an das Personal wenden, schreibt der VRR. Da vor allem in Bahnen häufig kein Personal erreichbar ist, können Kinder dort die Alarmknöpfe im Zug oder an Bahnstationen nutzen.

Für viele Eltern ist das Auto die sicherste und bequemste Schulweg-Variante. Zum Beispiel, weil die Schule auf dem Arbeitsweg liegt. Experten raten davon allerdings ab. Unter anderem, weil es vor vielen Schulen in NRW zuletzt große Probleme mit Elterntaxis gab.

An sogenannten Elternhaltestellen etwas abseits der Schule können Eltern ihre Kinder rauslassen.

Wer sich trotzdem fürs Auto entscheidet, sollte sich vor der Schule an diese Regeln halten: nicht zu schnell fahren, keine Zufahrten oder Eingänge zuparken, besonders rücksichtsvoll gegenüber Kindern sein, die zu Fuß unterwegs sind. An einigen Schulen in NRW gibt es mittlerweile Elternhaltestellen. Das sind Zonen, in denen Eltern halten und ihre Kinder rauslassen können, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu behindern.

Verkehrsexperten, die Landesverkehrswacht NRW und auch viele Lehrer halten es für sinnvoller, die Kinder selbstständig auf den Schulweg zu schicken. "Man muss den Eltern auch klarmachen, was sie den Kindern nehmen, wenn sie sie zur Schule fahren" , findet Meike Wiegand vom Zukunftsnetz Mobilität NRW .

Meike Wiegand arbeitet als Referentin für das Zukunftsnetz Mobilität NRW.

"Die Kinder lernen, sich im Straßenverkehr zu bewegen. Sie gewinnen an Sozialkompetenz und erleben etwas auf dem Weg. Wenn die Kinder sich bewegen, ist das total wichtig für die Gehirnentwicklung. Die Synapsen verbinden sich anders. Das ist etwas, das auch bei den Eltern ankommt. Denn alle möchten gerne schlaue Kinder haben."

Selbstständig, sicher, umweltfreundlich

Ein Aktionstag an der Liebig-Grundschule in Dortmund: Selbstgemalte Plakate der Kinder vor dem Eingang.

Annette Lahusen-Wiemann, die stellvertretende Schulleiterin der Dortmunder Liebig-Grundschule, sieht das genauso: "Wenn die Kinder den Schulweg selbst zurücklegen, bauen sie eine innere Landkarte auf." Die Schule hat sich das Ziel gesetzt, dass ihre Schülerinnen und Schüler selbstständig, sicher und umweltfreundlich zur Schule kommen sollen. Deshalb nimmt sie auch an Aktionstagen und Förderprojekten teil.