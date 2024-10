Genau 52 Prozent der Befragten sind dieser Ansicht. Nur elf Prozent der Jugendlichen sind gegenteiliger Meinung: Sie finden nicht, dass Deutschland das mit dem Krieg in Nahost verbundene Leid der palästinensischen Bevölkerung deutlicher anerkennen sollte. Ein Viertel (26 Prozent) ist in dieser Frage unentschieden, wie es in der am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage heißt.

Pro und Kontra zur deutschen Unterstützung Israels

Bei anderen Fragen zum Krieg in Nahost ist die Haltung der Jugendlichen weniger klar: So begrüßt es knapp ein Drittel (30 Prozent) der Jugendlichen, dass sich Deutschland nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, dem mehr als 1.200 Israelis direkt zum Opfer fielen, klar auf die Seite Israels gestellt hat. Genauso viele lehnen dies jedoch auch ab. Etwa ein Viertel (27 Prozent) ist unentschieden.

Die besondere Verpflichtung Deutschlands gegenüber Israel betont mit 32 Prozent ebenfalls etwa ein Drittel der Jugendlichen. Genauso viele sehen dies aber auch anders und stimmen dem explizit nicht zu. Etwa ein Viertel (26 Prozent) ist auch hier unentschieden, die restlichen Befragten wollten oder konnten dazu keine Meinung äußern.

Hat Deutschland eine besondere Verpflichtung?

Differenziert man die Einstellungen zur Frage der besonderen Verpflichtung Deutschlands gegenüber Israel nach sozialen Merkmalen, dann zeigt sich ein deutlicher Unterschied bei der Bildung. Auffällig ist, dass von den Jugendlichen mit einer eher niedrigen Bildungsposition nur 16 Prozent die besondere Verpflichtung Deutschlands gegenüber Israel betonen. 42 Prozent stehen der Aussage ablehnend gegenüber.

Von denen mit mittlerer Bildung sind es 26 Prozent, wohingegen Jugendliche mit höherer Bildung zu 37 Prozent die besondere Verpflichtung anerkennen.