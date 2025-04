In Zahlung geben

Bei einigen größeren Smartphone-Herstellern kann man das Gerät beim Kauf eines neuen Gerätes auch in Zahlung geben. Auch da bekommt man je nach Alter und Zustand des Gerätes eine Gutschrift, die beim Neukauf angerechnet wird. Meist ist diese Gutschrift allerdings niedriger als wenn man das Gerät selber verkaufen würde. Auch die Hersteller reinigen die Geräte, tauschen verschlissene Teile aus, verpacken die Geräte wieder und verkaufen sie als Gebrauchtgeräte.

Wachsender Markt

Der Gebraucht-Handy-Markt ist groß: 2021 wurden weltweit mehr als 250 Millionen gebrauchte Smartphones verkauft. Bis 2027 könnte diese Zahl auf bis zu 431 Millionen Geräte anwachsen.

Bevor man sein Gerät verkauft, sollte man aber auf jeden Fall die Daten löschen und das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Auch wichtig: Das Gerät sollte aus dem Benutzerkonto des Herstellers gelöscht werden. Tipps dazu gibt es im Netz z. B. bei der Verbaucherzentrale.

Handy-Recycling

Leider lässt sich nicht jedes Smartphone weiterverwenden. Wenn es zu alt ist oder sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, wird es recycelt. Apple hat dafür z. B. eine eigene Recycling-Anlage, die mit einem Roboter arbeitet. Der zerlegt ein iPhone in etwa 20 Sekunden. Das klappt deswegen so gut, weil der Hersteller "seine" Geräte und die verwendeten Materialien gut kennt und genau weiß, was wo sitzt. Materialien wie Aluminium, so genannte "Seltene Erden" oder auch Kunststoffe können dann recycelt werden. Auch andere Hersteller, wie z. B. Samsung oder Huawei haben Recycling- Programme, bei denen man ein Alt-Gerät abgeben kann und das dann umweltgerecht entsorgt wird.

Sammelstellen gibt es viele

Es ist nicht einmal nötig, zu einem Mobilfunkladen oder einem Hersteller zu gehen. Viele Hilfsorganisationen sammeln Altgeräte, um diese dann je nach Zustand ins Ausland zu verkaufen, wo sie noch gut genutzt werden können. Falls die Handys nicht mehr nutzbar sind, werden sie auch hier an Recyclinghöfe weitergegeben. Alle größeren Geschäfte, die Elektrogeräte verkaufen, müssen auch Altgeräte sammeln. Das gilt auch für Supermärkte und Discounter, wenn sie Elektroartikel im Sortiment haben.