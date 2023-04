Illustrierte nutzt KI für Fake-Schumacher-Interview: Ärger droht

Schumacher-Familie will juristisch gegen Bericht vorgehen

Nachdem zuerst das Medienportal "Übermedien" von dem Artikel berichtet hatte, zog die Geschichte schnell weitere Kreise, bis hin zur britschen BBC. Und auch Schumachers Anwälte planen offenbar gegen die Berichterstattung vorzugehen. Die Familie werde rechtliche Schritte gegen "Die Aktuelle" einleiten, sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm. Die Funke Mediengruppe, zu der "Die Aktuelle" gehört, wollte sich auf Anfrage der dpa nicht äußern. Bereits früher hatte der Konzern Ärger mit der Schumacher-Familie: So musste Funke 2017 eine Entschädigung von 60.000 Euro an Schumachers Frau Corinna zahlen, weil die Mediengruppe in mehreren Zeitschriften, darunter auch "Die Aktuelle", private Fotos von ihr veröffentlicht hatte.

"Besonders bemerkenswerte Frechheit"

Fake-Papst mithilfe von KI

Nach dem Fake-Foto des Papstes in der Dauenjacke haben wir es nun also mit einem Fake-Interview zu tun, das mit KI erstellt wurde. Das Urteil ist nahezu einhellig. Für Medienkritiker Boris Rosenkranz ist die Geschichte " eine besonders bemerkenswerte Frechheit, selbst für die 'Die Aktuelle' ". Und auch WDR-Internetexperte Jörg Schieb sieht in dem Artikel " Dreistigkeit und Geschmacklosigkeit ".

Regenbogenpresse hat meist ältere Leserschaft

In diesen Fällen war der Fake noch relativ schnell zu erkennen. Doch die KI-Technik wird schnell besser, die Fälschungen immer überzeugender. Ein Grund, wieso sich auch der deutsche Ethikrat unlängst mit dem Thema befasste. Man beobachte eine Tendenz, dass sich "sensationell wirkende Falschinformationen" gerade in den Sozialen Medien besonders schnell verbreiteten. Und selbst wenn es Korrekturen und " Moderationsversuche " gebe: Diese könnten bei der " Eindämmung von Falschnachrichten oft kaum mithalten ", heißt es in einer Stellungnahme.

Boulevardzeitschriften: Große Auswahl im Regal

Auch in diesem Fall stellt sich die Frage, wie viele der meist älteren Leserinnnen und Leser der "Aktuellen" erkennen, dass an dem Schumacher-Interview nichts Wahres dran ist. Und dass das gar nicht wenige sind, zeigt ein Blick in die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW). Laut diesen lag die verkaufte Auflage der "Aktuellen" Ende 2022 bei knapp 230.000 Exemplaren.