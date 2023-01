126 Prozent mehr "Sitzenbleiber" in NRW: Das steckt dahinter

Die Vermutung mag auf den ersten Blick nahe liegen, aber schaut man sich die Zahlen genauer an, zeigt sich eher ein anderes Muster: Nachdem es auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie deutlich weniger Schülerinnen und Schüler gab, die das Schuljahr wiederholten, pendelt sich deren Zahl jetzt wieder auf dem Niveau ein, wie es vor Corona war.

Das Schuljahr 2020/2021 erscheint beim Blick auf mehrere Jahre wie ein "Ausrutscher". Die aktuelle Quote von 2,4 Prozent Sitzengebliebenen wurde auch 2017/2018 schon erreicht, als der Schulbetrieb noch normal lief.

Besondere Regeln für Versetzungen

Und wie kam es zu der geringen Quote im Schuljahr 2020/2021? Das Statistische Bundesamt weist auf " veränderte Versetzungsregelungen " wegen Corona hin. So wurden wie in anderen Bundesländern auch in NRW besondere Regeln für die Versetzung in die nächste Jahrgangsstufe eingeführt. Zeitweise wurden am Schuljahresende alle Kinder und Jugendlichen in die nächste Klasse versetzt. Ein freiwilliges "Sitzenbleiben" war natürlich möglich. " So wurde die Versetzung vielfach nicht mehr an die schulischen Leistungen geknüpft ", erklären die Statistiker.

Unklar ist noch, ob sich all die Schulschließungen und Beeinträchtigungen im Unterricht nicht doch mittelfristig auf die Zahl der "Sitzenbleiber" auswirken. Einen Hinweis darauf, ob es so kommt, dürften die Zahlen für das derzeit laufende Schuljahr liefern, das noch bis in den Sommer geht. Denn in diesem haben sich die Schulen wirklich wieder in Richtung Normalbetrieb bewegt.