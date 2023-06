Schufa will Einblick in Bank-Konten nehmen

Die Schufa will mehr Einblick in persönliche Finanzen von Verbraucherinnen und Verbrauchern nehmen dürfen. Dafür hat das Fintech-Unternehmen Ende 2022 die Finanzplattform Bonify gekauft, die Nutzerinnen und Nutzern einen besseren Überblick über ihre Finanzen ermöglicht. Dafür kann Bonify auf deren Bankkonten zugreifen, sie auslesen und analysieren. Diese Daten soll man in Zukunft freiwillig an die Schufa weiterleiten können - nur dann, wenn diese Daten den Score verbessern, betont die Schufa.

Was sind die Vorteile für Verbraucherinnen und Verbraucher?

Die Verbesserung des Schufa-Scores soll der wichtigste Nutzen sein. Denn bisher weiß die Schufa zwar, wer wie viele Bankkonten und Kreditkarten hat, aber nicht, wie viel Geld auf den Konten liegt und wofür es genutzt wird. Wer bisher einen schlechten Schufa-Score hatte, kann durch die Daten-Weitergabe dann zeigen: Es ist genug Geld auf dem Konto, um zukünftige Rechnungen zu bezahlen.

Wofür braucht man einen guten Schufa-Score?

Der Score wird bei vielen Vertragsabschlüssen verlangt. Beispielsweise, wenn man eine Wohnung mieten, einen Handyvertrag abschließen oder ein Konto eröffnen will. Wer einen schlechten Score hat, kann abgewiesen werden.

Wie berechnet sich der Score?

Die genaue Berechnung hält die Schufa geheim. Klar ist aber, dass verschiedene Faktoren reinspielen. Negativ wirkt es sich beispielsweise aus, wenn man oft umzieht, viele Bankkonten eröffnet oder viele Kreditkarten hat.

Vor allem spielen aber nicht gezahlte Rechnungen eine Rolle: Wer die Miete an ein gewerbliches Wohnungsunternehmen nicht bezahlt, die Rechnung an einen Onlineshop nicht begleicht oder eine Kreditrate versäumt, erhält einen niedrigeren Score. Privatleute können niemanden bei der Schufa anschwärzen. Die negativen Einträge werden in der Regel nach drei Jahren wieder gelöscht.

Warum gibt es Kritik an den Plänen der Schufa?

Der Verein Finanzwende hat Kritik an den Plänen. Denn auch wenn die Datenweitergabe in der Theorie freiwillig ist, haben viele in der Praxis keine Wahl. Denn ein schlechter Schufa-Score kann Menschen von zentralen Bereichen des Lebens ausschließen.