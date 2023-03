Tagelang haben Arbeitgeber und Gewerkschaften in der dritten Runde verhandelt - und doch gab es keine Einigung für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber kündigten am Donnerstagmorgen an, die Schlichtungskommission einzuberufen. Zuvor hatten die Gewerkschaften die Gespräche für gescheitert erklärt. So geht es jetzt weiter:

Wie läuft die Schichtung ab?

Nach festen Regeln und Fristen. Ab Sonntag setzt eine Friedenspflicht ein. Bis dahin sind laut Verdi allenfalls noch kleinere regionale Warnstreiks geplant. Mit Einsetzen der Friedenspflicht sind Warnstreiks bis nach Ostern dann ausgeschlossen.