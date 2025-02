"Wie ein Flüchtling im eigenen Land"

Der Ansturm auf die Fähr- und Flugtickets auf Santorini war und bleibt groß. Fluglinien haben Sonderflüge eingerichtet, auch zusätzliche Fähren sollen fahren. " Ich habe seit Tagen nicht geschlafen, die Kinder und die Frauen weinen, es bebt alle fünf Minuten ", sagte ein Mann, der einen Platz auf der Fähre Blue Star 1 nach Athen ergattert hatte, zu Journalisten. Eine andere Frau klagte:

"Ich fühle mich wie ein Flüchtling im eigenen Land." Inselbewohnerin von Santorini

Fernsehbilder zeigten vollgepackte Autos fliehender Menschen. Die Fähre mit 1.600 Plätzen war voll belegt.

Noch nie registriertes Phänomen

Die Bewohner Santorinis, die Erdbeben durchaus gewöhnt sind, haben so etwas noch nie erlebt - und Seismologen und Geologen auch nicht. Die Erdbeben-Serie bereitet ihnen Kopfzerbrechen. " Noch nie haben wir ein Phänomen so vieler Erdbeben binnen so kurzer Zeit registriert ", sagte Geologie-Professorin Evi Nomikou dem Nachrichtensender Skai.

Vor Erdrutschen wurde per Mobiltelefon gewarnt. Videos zeigen, wie fallendes Geröll an den Steilhängen Staubwolken aufsteigen ließ. Die Schulen sind derzeit geschlossen, ebenso auf den Nachbarinseln Amorgos, Anafi und Ios.

Die Gassen auf der bei Urlaubern beliebten "Instagram-Insel" Santorini sind leer.

Sorge vor Vulkanausbruch und schwerem Hauptbeben

Sorge bereitet den Experten auch, dass durch die andauernden Beben der große Vulkan Kolumbos aktiviert werden könnte, der nordöstlich von Santorini unter Wasser liegt. Er hatte im Jahr 1650 bei einer gewaltigen Eruption schwere Schäden im ganzen östlichen Mittelmeer angerichtet.

Dazu kommt die Angst vor einem schweren Hauptbeben der Stärke 6 oder mehr. 1956 hatten zwei Beben der Stärke 7,7 und 7,2 in der Region Dutzende Menschen das Leben gekostet, Tsunamis verursacht und großen Schaden angerichtet. Manche der älteren Inselbewohner erinnern sich noch daran.