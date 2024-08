Die Sonne scheint, die Möwen schreien und die Ostsee am Weißenhäuser Strand zeigt sich von ihrer blau-funkelnden Seite. Ein perfekter Urlaubstag, der für Julian Bajo aus Waltrop und seine Kameradinnen und Kameraden von der DLRG morgens um 9 Uhr mit Arbeit beginnt.

Fahne hissen, Rettungsboot klarmachen, Fernstecher ansetzen. Als Wachführer hat er die Verantwortung für den drei Kilometer langen Strandabschnitt an der Hohwachterbucht. Mit ihrem feinen Sand und dem glasklaren Wasser ist sie ein Ferienparadies besonders für Familien mit Kindern.

Rettungsschwimmer aus ganz NRW

Damit der Urlaub für sie alle sicher ist, braucht es nicht nur hier, sondern überall an Deutschlands Küsten im Sommer sehr viele Rettungsschwimmer die, so wie Julian, die Wachtürme besetzen und aufpassen, dass nichts passiert. Allein aus NRW sind es jedes Jahr 1.500 ehrenamtliche Rettungsschwimmer, die mindestens eine Woche an die Küste fahren, um dort zu arbeiten.

Rettungsschimmer Julian Bajo genießt die Einsätze an der Küste wie auch am Kanal.

Julians Heimatrevier sind die Kanäle rund um Waltrop. Hier machen sie ihre Erkundungs- und Kontrollfahrten. Wenn das Wetter gut ist, üben sie auch das, was im Einsatz wichtig ist. Mit der Rettungsboje vom Boot in den Kanal springen zum Beispiel. Das sieht alles sehr entspannt und nach einem guten Hobby aus.

Ist es auch, sagt Julian. "Das war die beste Entscheidung, hier hinzukommen. Wir sind eine coole und dynamische Truppe, und das macht auf jeden Fall am meisten Spaß, dass man so viele Leute hat, mit denen man sich gut versteht. Man kann super Hand in Hand zusammenarbeiten und das ist eigentlich einer der besten Aspekte, finde ich."

Gründe für das Ehrenamt Rettungsschwimmer

Julian und sein Team fahren regelmäßig im Schlauchboot über die Ostsee und halten Ausschau nach Schwimmern. Es ist ein Job mit viel Verantwortung, den Julian jetzt schon im zehnten Jahr macht. In seiner Zeit als Soldat hat er dafür Urlaub genommen.

Warum macht er das ehrenamtlich, gegen Unterkunft und etwas Taschengeld zur Verpflegung? " Wir sind hier mit Freunden, erleben was, die Sonne scheint, wir sind am Meer, also es gibt genug Gründe um hier zu sein. Und dann tun wir noch was Sinnvolles!" Nächstes Jahr will er wieder dabei sein.

