Action und Sport bei den Ruhrgames in Duisburg

Klettern in der früheren Kraftzentrale des längst stillgelegten Hochofens, Stabhochsprung über alte Versorgunsgleise, ein 30 mal 40 Meter großer BMX -Park auf dem Bunkervorplatz. Die Ruhrgames in Duisburg nutzen das Industrie-Denkmal Landschaftspark-Nord, um junge und teils spektakuläre Sportarten in Szene zu setzen.

Aufbau bei den Duisburger Ruhrgames

Zwei Wochen haben dort mehr als 280 Helferinnen und Helfer eine spektakuläre Sport- und Kulturwelt aufgebaut. Es gibt Rampen und Halfpipes, ein Beachvolleyballfeld aus 140 Tonnen Sand und mehrere Tribünen.

Wettbewerbe, Musik und Drohnenshow

Während der Ruhrgames werden auch zahlreiche Wettbewerbe ausgetragen. Dazu zählen zum Beispiel die Europameisterschaften im BMX Flatland, Bouldern und Speedklettern. Am Sonntag werden in Duisburg außerdem die Deutschen Meisterschaften in Sportakrobatik und Beachvolleyball entschieden. Im BMX Park sammeln internationale Sportlerinnen und Sportler Qualifikationspunkte für Olympia.

BMX bei den Duisburger Ruhrgames 2019

Darüber hinaus gibt es bei den Ruhrgames ein Kulturprogramm unter anderem mit Graffiti-Malereien und Kunst-Workshops. Am Donnerstagabend ist eine Auftaktveranstaltung mit Live-Musik von Stina Holmquist, Leoniden und Giant Rooks geplant. Den Abschluss bildet eine Drohnenshow am Nachthimmel.

Ruhrgames zum zweiten Mal in Duisburg

Die Veranstalter erwarten in Duisburg rund 5.200 Athletinnen und Athleten aus 30 Ländern. Über das ganze, lange Fronleichnams-Wochenende werden wohl mehrere zehntausend Zuschauer kommen. Der Eintritt zu den Ruhrgames ist frei. Damit es bei der Auftaktshow am Donnerstagabend nicht zu eng wird, gibt es am Einlass Zugangs-Bändchen.

Die Ruhrgames werden vom Regionalverband Ruhr alle zwei Jahre veranstaltet. 2015 fand das Festival in Essen zum ersten Mal statt, 2017 war Dortmund dran und 2019 wurde zum ersten Mal der Duisburger Landschaftspark-Nord Austragungsort. 2021 gab es eine digitale Corona-Ausgabe in Bochum - und jetzt kommen die Ruhrgames zum zweiten Mal nach Duisburg.

Über das Thema berichten wir auch in den Lokalzeiten im WDR Hörfunk und Fernsehen.