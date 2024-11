In den Gebüschen rund um die Mülltonnen raschelt es. Über die Hauswand huscht ein Schatten einer Ratte. Unsere Recherche vor Ort bestätigt die Schilderungen der Wittener LEG-Mieter. Hier sind abends viele Ratten unterwegs.

Deswegen bringt Mieter Ernst Knuth seinen Müll auch nur noch tagsüber raus, ihm seien schon Ratten über die Füße gelaufen. Seine Nachbarin Kornelia Fuchs erzählt, dass ihr eine Ratte mal fast ins Gesicht gesprungen sei, als sie eine braune Tonne geöffnet habe. Die beiden sind nicht die einzigen, die es gruselt, wenn sie an die Mülltonnen müssen.

Ratten nagen Löcher in Mülltonnen

Stanimir Mladenovic wohnt seit 1984 hier und er sagt: "So schlimm war es noch nie." Aber bei seinem Vermieter, der LEG -Immobilien-Gruppe aus Düsseldorf, erreiche er niemanden. Ständig würde er in der Warteschleife landen, das erzählen auch alle anderen Mieter, mit denen wir hier sprechen. Stanimir Mladenovic, Ernst Knuth und Kornelia Fuchs haben gemeinsam mit anderen Mietern den MieterInnenverein Witten beauftragt, der LEG den Rattenbefall zu melden und das Unternehmen aufzufordern, die Ratten zu bekämpfen.

Vor allem aber etwas gegen die Ursachen für die ungeliebten Nager zu unternehmen. Etwa die Mülltonnen, in die die Tiere faustdicke Löcher genagt haben, durch neue ersetzen zu lassen. Am 31. Oktober 2024 hat der Wittener MieterInnenverein die LEG per Einschreiben über die Forderungen informiert.

LEG weiß von aktuellem Befall nichts

Am Dienstag (05.11.2024) fragen wir bei der LEG nach. Das Düsseldorfer Unternehmen schreibt uns, dass es von den aktuellen Problemen nichts wisse. Vielmehr habe ein von der LEG eingeschalteter Dienstleister "die Beköderung des betroffenen Müllplatzes erst vor kurzer Zeit wieder eingestellt" , da kein weiterer Befall ersichtlich gewesen sei.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, sei das Unternehmen "auf die Mithilfe unserer Mieter*innen angewiesen, die uns das Problem erneut melden müssen." Weiter teilt die LEG uns mit: "Ein korrekter Umgang mit der Müllentsorgung ist natürlich ebenfalls hilfreich, um einen erneuten Befall zu vermeiden." Das Unternehmen weist eine Schuld an der Situation zurück und schiebt sie auf seine Mieter.

Mieterverein erhebt Vorwürfe gegen LEG

Mieter trauen sich im Dunklen nicht vor ihre Tür

Für Knut Unger vom Witterner MieterInnenverein e.V. eine typische Reaktion. Er sagt, viele LEG -Mieter in Witten seien frustriert, Anrufe würden nichts bringen, das Unternehmen vernachlässige ganze Siedlungen in Witten. Er wisse aus Prüfungen von Betriebskostenabrechnungen, dass dort etwa Ungezieferbekämpfung oder ein Hausmeister für LEG -Siedlungen abgerechnet werde. Mitgliedern des Witterner MieterInnenvereins rät Unger, diese Posten nicht mehr zu bezahlen, das passiere auch schon und die LEG akzeptiere das in der Regel auch.