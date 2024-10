Landesverkehrsminister Oliver Krischer

Durch in Zukunft dann gemeinsame Präventions- und Informationskampagnen könne man in der Öffentlichkeit den Effekt erreichen, dass alle Akteure „an einem Strang ziehen“ würden, so Schlanstein weiter. Wie das konkret funktionieren soll, wollen Reul und Krischer bei dem Termin in Herne vorstellen.

Auftakt in Herner Schule

Gerade für Schüler ist das Thema Verkehrssicherheit wichtig

Und den haben die Landespolitiker bewusst in eine Schule gelegt, nämlich in die Realschule in der Burg in Herne. Dort nehmen Schüler an einem Verkehrssicherheitstag teil, der auf dem Schulgelände ausgerichtet wird. Dabei werden unter anderem verschiedene Simulatoren und auch Trainings für sicheres Verhalten im Straßenverkehr angeboten.