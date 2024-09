Bei Phoenix des Lumières verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Kunst. Dazu sorgt ein sorgfältig abgestimmtes Klangbild für die passende akkustische Untermalung, sodass ein Rundum-Erlebnis entsteht, das alle Sinne anspricht.

Eine Premiere in Deutschland

Die Bilder werden auf die Wände einer ehemaligen Industriehalle projeziert

Erstmals ist die Ausstellung "Wunderwelt Ozean" in Deutschland zu sehen. Die französische Kunstplattform Culturespaces, die weltweit für ihre immersiven Kunsterlebnisse bekannt ist, hat die Show eigens an die räumlichen Gegebenheiten von Phoenix des Lumières nach Dortmund angepasst.

"Diese Ausstellung ist eine Hommage an die Schönheit und Vielfalt der Ozeane und lädt die Besucher dazu ein, diese in einer Weise zu erleben, wie es bisher nicht möglich war" , sagt Andreas Richter, Direktor des Phoenix des Lumières.

Phoenix des Lumières : Ein Ort mit Geschichte

Beeindruckend, die lebensgroßen Aufnahmen von Walen

Das Phoenix des Lumières ist in den beeindruckenden Räumlichkeiten des ehemaligen Hochofenwerks Phoenix-West in Dortmund untergebracht. Dieses historische Stahlwerk, einst ein Symbol der Industriekultur im Ruhrgebiet, wurde in den letzten Jahren in ein Zentrum für moderne Kunst und Kultur umgewandelt.

Mit einer Ausstellungsfläche von rund 3.000 Quadratmetern und bis zu 14 Meter hohen Wänden gehört es zu den größten immersiven Kunstzentren Europas. Die hohen, weitläufigen Hallen bieten die perfekte Kulisse, um die großformatigen Projektionen eindrucksvoll zur Geltung zu bringen.

Ein Fest für die Sinne

Neben den visuellen Eindrücken bietet die Ausstellung auch ein beeindruckendes Sounderlebnis. Mit 28 Lautsprechern und 10 Subwoofern werden die Geräusche der Meeresbewohner und das Rauschen der Wellen perfekt in den Raum übertragen.

Das Zusammenspiel von Bild und Ton vermittelt den Besuchern das Gefühl, mitten im Ozean zu sein. Ob es das tiefe Rufen der Wale oder das sanfte Schwappen des Wassers ist – jeder Klang trägt dazu bei, das immersive Erlebnis zu vervollständigen.

Besondere Veranstaltungen und Öffnungszeiten

Besucher können in der Ausstellung umherwandern oder es sich gemütlich machen

Die Ausstellung "Wunderwelt Ozean" läuft bis zum 5. Januar 2025 und bietet regelmäßig besondere Familientage an, an denen der Eintritt zu vergünstigten Preisen möglich ist. Besonders in den Herbst- und Winterferien gibt es zusätzliche Besuchstermine, sodass Familien und Kunstliebhaber jeden Alters die Chance haben, diese besondere Ausstellung zu erleben.

Ein Besuch dieser Ausstellung ist nicht nur ein visuelles und akustisches Spektakel, sondern auch ein eindrucksvolles Plädoyer für den Schutz der Ozeane und ihrer vielfältigen Lebensformen.