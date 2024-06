Instabiler Bergbaustollen in Essen: So geht es den Mietern

Dem 91-jährigen Essener Gerd Frank wurde buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen. "Von heute auf morgen verliert man sein geliebtes Zuhause" , beschreibt er seine Siuation. So fühlt es sich nicht nur für ihn an, sondern auch für die anderen 82 Mieterinnen und Mieter, die wegen Einsturzgefahr ihre Häuser vor drei Tagen schlagartig verlassen mussten und vorerst in provisorischen Unterkünften leben.

Unter ihrem Haus haben Experten einen 35 Meter tiefen Hohlraum entdeckt. Ein ehemaliger Bergbaustollen sorgt dafür, dass die Gebäude nicht mehr sicher stehen, weil die Statik instabil ist.

Das war mein Leben in Essen-Freisenbruch

Gerd Frank

35 Jahre lang hat Gerd Frank in dem mehrstöckigen Mietshaus in Essen-Freisenbruch gewohnt. Vor acht Jahren ist seine Frau gestorben, seitdem ist er alleinstehend. Sein Trost: Alles war für ihn vertraut. Auch jetzt, im hohen Alter, konnte er noch selbständig in seiner Wohnung leben, hatte kurze Wege zum Einkaufen und zum Arzt.

Mit den Nachbarn war er gut befreundet, man hat aufeinander aufgepasst. Das ist ein wertvolles Gut. Jetzt sitzt er in einem fremden Zimmer im vierten Stock eines Essener Hotels, das seit einiger Zeit als Unterkunft für Geflüchtete dient. In der Eile und Aufregung hat er seinen Rollator in der Wohnung gelassen und nur einen Gehstock dabei.

Die Batterien seines Hörgerätes hat er auch vergessen, Medikamente und wichtige Dokumente. Wie es weiter geht und ob er jemals wieder in seine Wohnung zurück darf - ungewiss.

Gaby Waldhelm, Tochter von Gerd Frank

Seine Tochter Gaby Waldhelm pendelt jetzt zwischen Mülheim und Essen hin und her, um ihrem Vater das Nötigste zu besorgen und ihn aufzubauen. "Mein Vater hat nur zwei Unterhosen, Hemden und ein paar Socken dabei, sonst nichts" . Letztes Jahr habe er eine Herz- OP gehabt, eine neue Herzklappe bekommen. Das stecke ihm noch in den Knochen. Der plötzliche Wohnungsverlust - das sei zuviel.

Vorübergehend in Flüchtlingsunterkunft

Insgesamt wohnen 30 Bewohner der evakuierten Häuser vorübergehend in einer Flüchtlingsunterkunft, die das Deutsche Rote Kreuz betreibt. Die meisten Betroffenen sind im Seniorenalter und haben teilweise keine Angehörigen. Sie teilen sich den Speisesaal mit 70 ukrainischen Geflüchteten, die dort ebenfalls untergebracht sind.

Alle sitzen am Dienstagmittag zusammen im Speiseraum und bekommen ein warmes Mittagessen. Die betroffenen Bewohner der evakuierten Häuser sind aufgeregt. Für den frühen Nachmittag hat sich der Vermieter, die Wohnbau eG, angekündigt und der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen. Es gibt Neuigkeiten.

Vermieter Wohnbau eG hat vorläufigen Plan

Alle sind erleichtert: Morgen dürfen sie kurz in ihre Wohnungen, zumindest um das zu holen und einzupacken, was ihnen wichtig ist. Shuttle-Busse transportieren die Menschen nach Essen-Freisenbruch, die nicht mobil sind.

Der Senior Gerd Frank ist froh. Er braucht dringend Kleidung, Wäsche, Stammbuch und Versicherungsunterlagen. Anschließend geht es in eine neue Unterkunft, das Ramada-Hotel in der Essener City. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommt, kann dort vorübergehend einziehen. Die Wohnbau eG hat Zimmer angemietet. Eine komfortablere Lösung für die Mieter.