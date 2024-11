Es ist vermutlich das ungewöhnlichste Gefährt auf der Ruhr in Essen. Das Unterteil stammt von einem Katamaran, es sieht ein bisschen aus wie ein Floß mit einer großen Plattform. Darauf stehen ein alter Wohnwagen ohne Räder, ein großer Grill und eine Sitzecke. Dazu hat das Boot einen 50 PS starken Motor.

Christian Gröll hat sich dieses Gefährt Anfang 2023 gekauft. Für eine fünfstellige Summe. " Ich nutze es teilweise jeden Abend ", sagt er. " Das ist das Schönste im Ruhrgebiet, wenn man von der Arbeit kommt und sich aufs Boot setzt. " Mit ihm fährt er über die Ruhr. Mal alleine, oft aber auch mit anderen. " Jeder, der das sieht, findet es toll ", sagt Gröll.

Gericht beschäftigt sich mit besonderem Boot

Ein ehemaliger Bootsbesitzer fand das allerdings nicht so gut. Vor rund zehn Jahren war er auf der Ruhr mit einem ähnlichen Boot unterwegs. Damals hat die Bezirksregierung Düsseldorf ihm die Liegeplatzgenehmigung entzogen. Begründung: Das Wohnwagen-Boot ist ein Hausboot. Die sind auf der Ruhr nicht erlaubt. Als der Mann das neue Wohnwagen-Boot gesehen hat, hat er sich bei der Bezirksregierung beschwert. So erzählt es der aktuelle Bootsbesitzer Gröll.

Die Bezirksregierung hat dann tatsächlich auch ihm die Erlaubnis mit dem Boot in der Ruhr zu liegen entzogen. Das aber wollte sich Gröll nicht gefallen lassen und hat sich an das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen gewandt. " Das Gericht hat sich daraufhin genauer mit dem Boot beschäftigt ", sagt Sprecher Wolfgang Thewes. Die große Frage: Ist das Wohnwagen-Boot tatsächlich ein Hausboot oder doch eher ein Sportboot?

Boot mit Wohnwagen darf weiter schippern

Der Besitzer nutzt das Boot nur in seiner Freizeit, wohnt also nicht darauf. Außerdem hat es einen leistungsstarken Motor. Beides sprach für die Richter in Gelsenkirchen dafür, es als Sportboot anzuerkennen. Ein Hausboot ist es für die Richter jedenfalls nicht. " Eine ganz klare Grenze kann man da aber nicht ziehen ", sagt Thewes. Nach dieser Klarstellung des Gerichts hat die Bezirksregierung ihr Verbot aufgehoben.

Ein Jahr lang hat sich der Streit insgesamt hingezogen. " Ich brauchte starke Nerven ", sagt Gröll. Er würde sich wünschen, dass mehr solcher Boote auf der Ruhr unterwegs sind. " Das ist einfach ein schönes Gefühl ", sagt er.

Unsere Quellen:

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Bootsbesitzer Christian Gröll

Über dieses Thema berichtet der WDR am 7.11.24 auch im Radio auf WDR2 und in der Lokalzeit Ruhr im WDR-Fernsehen.