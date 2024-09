Wochenlang hatte die Vermietung der Essener Grugahalle an die AfD im Sommer Gerichte beschäftigt. Die Stadt Essen wollte die Veranstaltung in ihrer Halle verhindern, am Ende fand der Bundesparteitag Ende Juni aber wie geplant statt.

Strenge Regeln für Vermietung

Seitdem haben sich Stadtrat und Verwaltung Gedanken gemacht, wie sie mit der Vermietung an Parteien und Organisationen jeglicher politischer Richtung weiter umgehen wollen. Nun könnte es Einschränkungen geben, so sieht es ein Vorschlag von CDU , Grünen und FDP vor.

In der Vorlage für die Stadtratssitzung am Mittwoch wird aufgeführt, dass die Vermietung für folgende Gebäude an inhaltliche Bedingungen geknüpft werden soll. " Alte Synagoge – Haus jüdischer Kultur, das Museum Folkwang, das Aalto Musiktheater, das Grillo-Theater, die Casa, das Haus der Essener Geschichte / Stadtarchiv. "

Mieter haften für Äußerungen