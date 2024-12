" Das hätte auch ganz anders ausgehen können ". So fasst ein Sprecher der Feuerwehr in Bottrop den Großeinsatz von Dienstagabend zusammen. Um kurz nach 23 Uhr war der Rettungsdienst zu einem alten Zechenhaus in der Innenstadt gerufen worden. Eine Person mit Atemnot. Erstmal ein Routineeinsatz.

Als die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Wohnung waren, haben plötzlich ihre Kohlenmonoxidmelder ausgelöst. Solche Melder haben sie immer dabei, um sich vor dem geruchs- und farblosen Gas zu schützen. Der Rettungsdienst hat die Wohnung zusammen mit den Bewohnern sofort verlassen und die Kollegen der Feuerwehr alarmiert.

Zehn Bewohner im Krankenhaus

Die Feuerwehr hat kurz darauf eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid in der Wohnung festgestellt. Auch in den drei anderen Wohnungen des Hauses wurde das Gas nachgewiesen, in niedrigerer Konzentration. Alle zehn Bewohner des Hauses, sechs Erwachsene und vier Kinder, wurden noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Teilweise hatten sie laut Feuerwehr schon geschlafen.