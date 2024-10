Rund 180 Menschen haben am Abend an der Pro-Palästina-Demonstration im Essener Stadtteil Altendorf teilgenommen. Angeführt wurde der Zug von Teilnehmern aus dem linken Spektrum.

Störer greift Polizisten mit Fahnenstange an

Gegen Ende der Demo um 22 Uhr kam es dabei zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Die Demonstranten weigerten sich laut Polizei "trotz mehrmaliger Aufforderung" , eine Straßenkreuzung freizumachen.

Erst sei es zu Rangeleien unter den Teilnehmern gekommen, dann sei die Polizei eingeschritten. Ein Störer habe die einschreitenden Polizeibeamten mit einer Fahnenstange attackiert, so die Polizei: "Durch einen Schlag auf den Kopf wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt." Der Angreifer konnte nach dem Ende der Versammlung festgenommen werden.

Eine andere Teilnehmerin muss sich laut Polizei außerdem strafrechtlich verantworten, weil sie in einer Rede den Angriff der Hamas auf Israel gerechtfertigt haben soll. Insgesamt gab es drei Strafanzeigen.

Anlass für Demos: Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs

Der Terror-Angriff der Hamas gegen Israel mit mehr als 1100 Toten hat sich gestern zum ersten Mal gejährt – im ganzen Land gab es Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen mit Bezug zum Nahost-Konflikt.

In Essen gab es neben der Demo in Altendorf auch einen Demo-Zug mit rund 100 Teilnehmern durch die Innenstadt. Trotz des Zwischenfalls in Altendorf Versammlungen in Essen nahmen die Versammlungen in „einen überwiegend friedlichen Verlauf“, so die Polizei.

