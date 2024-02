50 Jahre Robbie Williams: "Mit ihm wird es nicht langweilig"

WDR: Conni, in seiner über 30-jährigen Karriere gab es für Robbie Williams viele Höhepunkte und ebenso viele Abstürze. Was ist dein persönliches Highlight?

Conni Wonigeit: Eigentlich jedes einzelne Mal, wenn er eine Bühne betritt und zeigt, was er für einen Spaß hat, die Leute zu entertainen. Und zwischen den Songs viel Quatsch zu erzählen. Zu Robbie gehört dazu, dass er alles mit ein bisschen Humor nimmt. Das ist bis heute so geblieben, dass er Dankbarkeit für sein Leben zeigt - mit allem was ihm geschenkt wurde. Und dafür wird er mit Recht geliebt.

WDR: Mit Hits wie "Angels" und "Let Me Entertain You" hat Williams eine ganze Generation geprägt. Musikalisch konnte er später nie wieder so überzeugen. Warum ist er trotzdem immer noch so präsent - im Gegensatz zu anderen Superstars dieser Zeit?

Wonigeit: Weil die Hits, mit denen er damals Erfolg hatte, immer noch so bedeutend sind. Mit diesen Songs verbinden unzählige Menschen ganz persönliche, schöne Momente. Und da nimmt man es ihm auch nicht übel, wenn er zuletzt nicht mehr so erfolgreich war - zumindest musikalisch.