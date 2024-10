Und so entstand ein Konvolut aus mehreren Hundert Bildern, Installationen und bildhauerischen Werken, die in Leningrader Hängung und alltagskompatibler Aufstellung seine Wohnung in Berlin prägten. Die Sammlung, die private Kunstwelt, war wie ein weiteres Organ des Kasper König, oder wie ein Spiegel seiner Karriere.

50 Prozent im Museum

Die Hälfte dieses zeitgenössischen Schatzes hat er dem Museum Ludwig vermacht. Dem Museum, das er mit Weltruhm versah, das er als Direktor durchstrukturierte, entschlackte und wichtig machte. Die andere Hälfte dient nun zur Absicherung seiner Erben, denn die Kunst wird versteigert, meistbietend. Doch zuvor wirken die Werke im White Cube von Van Ham wie eine schwergewichtige Ausstellung der aktuellen Kunst. Inklusive Katalog, der daherkommt wie ein prachtvoller Kunstschaubegleiter, dabei ist es doch nur eine Verkaufsbroschüre.

Who is who?

Die Namen der Künstlerinnen und Künstler sind die, die man bei einer relevanten Blockbuster-Show erwarten darf: Sigmar Polke, On Kawara, Claes Oldenburg, A.R. Penck, Candida Höfer, Stephan Balkenhol, Rosemarie Trockel. Es sind Kunstschaffende, die auch durch Kasper König das geworden sind, was sie heute sind.

Wertvolles Geburtstagsgeschenk

Und es verbinden sich Geschichten mit Kunstwerk, Künstler und Kasper König. On Kawara schenkte ihm zum Beispiel eines seiner berühmten Werke, den „Date-Paintings“, zum 60. Geburtstag. Das Bild zeigt das Datum 21. November 2003. So etwas bekommt nicht jeder an einem runden Geburtstag. 200.000 Euro bis 300.000 Euro soll es bei der Versteigererung kosten. Das zweite Gemälde von On Kawara soll sogar noch mehr bringen.

