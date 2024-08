Vom Aussteiger zum Ausstellungsmacher: Zum Tod von Kasper König

Von Westfalen über Köln nach London

König wird kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, 1943, im westfälischen Mettingen geboren. Mit 19 Jahren macht er seine erste Ausstellung. Als Volontär des Kölner Galeristen und späteren Mitbegründers der Art Cologne, Rudolf Zwirner, stellt er im Keller der Galerie gerahmte Witze aus, die es an Raststätten als Zugabe zu einem Stück Seife und einem Papiertaschentuch gibt.

Während seiner kurzen Volontärszeit in Köln lernt er Kritiker, Sammler, Museumsleute und Künstler kennen. So trifft er an der Kunstakademie in Düsseldorf die Begründer des "Kapitalistischen Realismus " Sigmar Polke, Manfred Kuttner, Konrad Fischer Lueg und Gerhard Richter, die sich kritisch mit der vorherrschenden Konsumorientierung auseinander setzen.

Aus Rudolf wird Kasper

Doch König gilt in der Bundesrepublik als fahnenflüchtig, weil er seinen Wehrdienst verweigert und den Ersatzdienst abgebrochen hat. Er flieht nach London, wo ihm die deutschen Behörden immer noch Briefe zustellen – und ändert seinen Namen: aus Rudolf Hans wird Kasper.

Erste Ausstellungen für Warhol und Oldenburg

Eines seiner Prinzipien lautet: Dinge einfach machen. Mit Anfang 20 lebt er in New York und organisiert die ersten Ausstellungen – auch weil er eine Greencard braucht. Schon damals zeigt sich sein großes künstlerisches Gespür. Er organisiert die erste Einzelausstellung für Andy Warhol und Claes Oldenburg in Stockholm, für den er dann 1972 bei der documenta 5 in Kassel das "Mouse Museum" präsentiert.

Die Skulptur Projekte Münster

Kasper König leitete 2017 die Skulptur Projekte in Münster.

Kasper König war immer stolz, ein Münsterländer zu sein. So wundert es nicht, dass ihm der internationale Durchbruch in der westfälischen Heimat gelingt. Gemeinsam mit Klaus Bußmann, der im April 2019 starb, gründet er 1977 die Skulptur Projekte Münster. Straßen und Parks der Universitätsstadt verwandeln sich seither alle zehn Jahre in ein Freilichtmuseum. Doch die Ausstellung stößt vor Ort zunächst auf Ablehnung.

Erst nach Jahrzehnten haben sich die Münsteraner mit der Kunstausstellung und König angefreundet – und sie lieben gelernt. Nach der Münster-Premiere folgen weitere Großausstellungen, darunter die "Westkunst" , die er 1981 in den Kölner Messehallen inszeniert. Spätestens jetzt hat er internationale Aufmerksamkeit.

Vom freien Kurator zum Rektor und Museumsleiter

Kasper König arbeitet so ziemlich mit allen großen Künstlern von Beuys bis Warhol zusammen und kennt auf der ganzen Welt Kuratoren. Doch das reicht ihm nicht. Er schlägt eine Hochschulkarriere ein, lehrt an der Kunstakademie in Düsseldorf und wird 1988 Professor und dann Direktor der berühmten Städelschule in Frankfurt. Mit dem Portikus schafft er abseits der Frankfurter Kunstmeile eine legendäre Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst.

"Ein Rambo" für Köln