Vermieterin vererbt Mietern Häuser und Wohnungen

Die Nachricht kam für viele der Mieter überraschend. Ihre Vermieterin, die 87-jährige Anneliese Houppermans, hatte laut der niederländischen Zeitung "Telegraaf" in ihrem Testament vermerkt, dass die Wohnungen und Häuser, die in ihrem Besitz sind, am Tag ihres Todes an die aktuellen Mieter vererbt werden.

Anfang des Jahres ist Houppermans im Alter von 87 Jahren in Heerlen in einem Pflegeheim gestorben. Sie soll nicht verheiratet gewesen sein und keinen engen Kontakt zu Familienmitgliedern gehabt haben.

"Apple-Annelies" war in Vaals bekannt

Dafür war sie aber in Vaals und Umgebung stadtbekannt, berichtet der Besitzer eines Pommes Frittes Imbiss in Vaals. Mit einem Handwagen sei sie durch die Stadt gefahren, um Obst zu verkaufen, bevor sie später ein Obst- und Gemüsegeschäft eröffnete.

Aus diesem Grund kennt man sie in Vaals auch unter dem Spitznamen "Apple-Annelies" und als tüchtige Geschäftsfrau, erzählt dem WDR der Imbissbesitzer. Direkt neben dem Imbiss befinden sich einige der Häuser, die Houppermans vererbt hat. Eine ganze Häuserzeile verschenkte Apple-Annelies hier an die aktuellen Mieter.

Familienvater erbt Haus

Einer der Erben von Houppermans ist der 33-jährige Bram Brekelmans, schreibt die Aachener Zeitung. Brekelmans hatte das Haus, in dem er mit seinen beiden Kindern wohnt, nach der Scheidung von seiner Frau verkaufen müssen - an Anneliese Houppermans.

Seitdem wohnte er dann in dem Haus zur Miete. Nun geht das Haus wieder in den Besitz von Brekelmans über, der, wie alle anderen Erben, aber noch Erbschaftssteuer zahlen muss - in seinem Fall 75.000 Euro.

Gegenüber der Aachener Zeitung spricht Brekelmans von bis zu 16 Häusern und Wohnungen, die Anneliese Houppermans ihren Mietern überlassen hat.

Quellen:



WDR -Reporter vor Ort

-Reporter vor Ort Aachener Zeitung

Telegraaf