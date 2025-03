Zwei Tote in Alsdorf: Manipulierter Auspuff war die Ursache

Die zwei Leichen, die im Januar in einem Auto in Alsdorf gefunden worden, starben offenbar durch einen tragischen Unfall. Davon geht die Staatsanwaltschaft Aachen aus. Demach soll an einem Teil des Auspuffs unfachmännisch gearbeitet worden sein. Deshalb konnte Kohlenmonoxid in das Innere des Wagens gelangen und die beiden Mitte-20-jährigen Insassen vergiften.

Offene Fragen

Das Auto mit den beiden Toten war Mitte Januar auf einem Parkplatz in einem Gewerbegebiet in Alsdorf entdeckt worden. Die Obduktion ergab, dass beide an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben waren. Unklar blieb allerdings, ob die Frau und der Mann sich selbst getötet hatten oder jemand anders für ihren Tod verantwortlich war.

Technisches Gutachten bringt Klarheit

Ein technisches Gutachten ergab jetzt, dass der Auspuff manipuliert worden war. Und dadurch die giftigen Dämpfe in den Innenraum gelangen konnten. Die Staatsanwaltschaft schließt derzeit eine Selbsttötung oder Fremdverschulden aus.