Stadthaus Münster wird für 90 Millionen neu gebaut

Den Spatenstich übernimmt Oberbürgermeister Markus Lewe am 31. Oktober. "Der Baubeginn des neuen Stadthauses 4 markiert einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft für unsere Stadt und ihre Verwaltung" , so Lewe. Auf dem Grundstück Kiesekamps Mühle soll dann nach und nach ein Null-Emissions-Haus entstehen. Dafür ist unter anderem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vorgesehen.

Stadt gibt zahlreiche Bürostandorte auf

Um den Neubau in Höhe von mehr als 90 Millionen Euro zu finanzieren, gibt die Stadt einige bisher angemietete Bürostandorte auf und will so insgesamt weniger Bürofläche nutzen. Mit dem neuen Stadthaus soll eine zentrale Anlaufstelle für viele städtische Dienstleistungen entstehen. Arbeiten können dort insgesamt 1000 Mitarbeiter, die sich 800 Arbeitsplätze teilen. Funktionieren soll das über zukunftsgerechte Ansätze wie mobiles Arbeiten und Desk Sharing.

Sechs Stockwerke geplant

Die drei unteren Etagen werden für den direkten Kundenservice genutzt. In den oberen Stockwerken sollen die Arbeitsbereiche für die restlichen Mitarbeiter entstehen. Geplant sind außerdem ein begrünter Innenhof, eine große Küche und eine Tiefgarage mit Stellplätzen für Autos und Fahrräder.

Durch die wegfallenden Miet- und Nebenkosten der vorherigen Bürostandorte kann die Stadt nach eigenen Angaben zukünftig pro Jahr Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro sparen. Fertig werden soll das neue Stadthaus im Herbst 2027.

