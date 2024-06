„All you can read“ in der Kölner Stadtbibliothek

Knapp 30 Veranstaltungen stehen am letzten Juni-Wochenende auf dem Programm. Neben einem großen Spielefest, bei dem die neuesten Anwärter für das „Spiel des Jahres“ ausprobiert werden können, wird es Lesungen geben, ein KI-Terminal zum testen von Künstlicher Intelligenz, Konzerte und vieles mehr. Das gesamte Programm ist online und in einer Broschüre zu finden.

All you can read

Unter dem Motto „all you can read” können die Kölner ausnahmsweise bis zu 50 Medien ausleihen. Ab Juli steht am Neumarkt außerdem der Sprachraum in der VHS zur Verfügung – wie immer zu Zeitung lesen und lernen oder für Veranstaltungen. Ganz neu: der Sprachraum ist an sieben Tagen die Woche geöffnet. Zudem bleibt die Stadtbibliothek in den Stadtvierteln weiter aktiv.

Zentralbibliothek ab September in der Hohe Straße

Im September soll die Zentralbibliothek dann an ihrem neuem Interim-Standort in der Hohe Straße öffnen. Auf fünf Etagen können die Kölner dann wieder Bücher und andere Medien ausleihen. Die Wiedereröffnung des generalsanierten Gebäudes am alten Standort ist für 2028 geplant.

