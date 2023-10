Brücke in Köln-Niehl durch Schiff beschädigt

Die Brücke nahm bei dem Zusammenstoß mit dem Schiff erheblichen Schaden. Ob sie repariert werden kann, ist noch unklar. " Vermutlich war der Schiffsführer einen Moment lang unachtsam ", sagt Matthias Schumacher von der Wasserschutzpolizei. Es gebe keinerlei Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum. Der Kran des Binnenschiffes war aufgesteckt worden, um nach dem Anlegen ein Auto abzuladen. Wäre der Kran nach Passieren der Brücke ausgebracht worden, wäre nichts passiert. In den Gewässerkarten ist die Brücke eingezeichnet, so die Wasserschutzpolizei. Die erfahrenen Schiffsführer kennen sie aber ohnehin, so Matthias Schumacher von der Wasserschutzpolizei.

Die 37 Jahre alte Brücke gehört der Stadt Köln. Sie dient Radfahrern und Fußgängern, um vom einen Ende des Rheinhafens auf die andere Seite zu kommen, so Tim Hörr vom Brückenbauamt der Stadt Köln. Sie wurde jetzt gesperrt. Erst wenn Untersuchungen ergeben, dass sie nicht einsturzgefährdet ist, könnte sie wieder freigegeben werden.

Güterverkehr eingeschränkt möglich

Der Kranausleger des Unfallschiffes wurde am Morgen aus dem Wasser geholt

Heute haben bereits die statischen Untersuchungen begonnen. Mit dem Ergebnis sei frühestens in 2 bis 3 Monaten zu rechnen, so die Stadt Köln. Die Kölner Hafen- und Güterverkehr ( HGK ) hat die 80 Meter breite Hafeneinfahrt bis zur Klärung möglicher Gefahren deutlich eingeschränkt. Alle Schiffe können aber einlaufen, so ein Sprecher.

Sollte die Stahlbrücke nicht mehr zu reparieren sein, könnten Kosten in Millionenhöhe entstehen. Angaben über die Schadenshöhe am Schiff sind nicht bekannt. Der Schiffsführer wurde mit einem Verwarnungsgeld von 35 Euro verwarnt, so die Wasserschutzpolizei.