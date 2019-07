Das Düsseldorfer Rheinbad ist am Sonntagabend (30.06.2019) zum zweiten Mal in zwei Tagen wegen Auseinandersetzungen geräumt worden. Laut Polizei gab es in dem Freibad wie schon am Samstag Probleme mit 300 bis 500 Jugendlichen und Heranwachsenden.