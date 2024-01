Prozess gegen Rapper Dr. Knarf

Die Explosion hatte sich im Tonstudio von Niko Brenner ereignet, der sich als Rapper den Namen Dr. Knarf gegeben hat. Das Studio war offenbar nicht nur zur Soundproduktion gedacht gewesen, sondern auch für die Herstellung von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass dort aus Cannabispflanzen Butan-Hasch-Öl extrahiert wurde. Bei diesem Verfahren soll an jenem Tag im Februar 2017 laut Anklage Butangas verdampft sein, das sich schließlich auf dem Boden sammelte und durch einen "Schaltfunken" explodierte.

Teil der Schädeldecke abgenommen

Beide Männer kamen mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus. Niko Brenner lag mehrere Monate im Koma, erlitt in dieser Zeit mehrere Schlaganfälle. Schließlich mussten ihm die Mediziner einen Teil seiner Schädeldecke abnehmen.

Verhandlung nach sieben Jahren

Erst jetzt, sieben Jahre später, verhandelt das Kölner Landgericht den Fall. Die beiden Männer hätten sich durch das Herstellen und Besitzen von Betäubungsmitteln strafbar gemacht, sagt die Staatsanwaltschaft.

In einem Buch, das der zweite Angeklagte Esat B. geschrieben hat, nimmt er auch zur Explosion in Köln Stellung. Er schreibt dazu, dass er mit dem Hasch-Öl und einem geplanten Verkauf nichts zu tun gehabt hätte. Er sei an dem Abend zufällig bei seinem Freund Dr. Knarf gewesen.

ARD-Dokumentation über Dr. Knarf

Dr. Knarf steht mittlerweile sogar wieder auf der Bühne. Er will weiter Musik machen. So ist es zu sehen in einer Dokumentation der ARD Sendereihe "Echtes Leben." Der Titel lautet: Das neue Leben des Rappers Dr. Knarf.

Bei der Urteilsfindung vor dem Kölner Landgericht wird es auch um "strafmildernde Umstände" gehen. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass man sich durch einen Straftat selbst Leid zugefügt hat. Bei Dr. Knarf ist das deutlich sichtbar.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 18.01.2024 auch im Fernsehen in der Lokalzeit aus Köln und im Radio auf WDR 2.