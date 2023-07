Neusser Verein will Geheimnis um Bunker lüften

Die Graffitis und Plakate an den Wänden lassen darauf schließen, dass der Bunker in der Nachkriegszeit rege genutzt wurde. Es sieht so aus, als wäre dort ein Proberaum einer Band gewesen. Auch eine alte Bühne wurde gefunden – womöglich fanden im Bunker sogar Konzerte statt.

Der Verein "Luftschutzanlagen Rhein-Kreis-Neuss" will dem genauer auf den Grund gehen und herausfinden, was hier in den 50er-, 60er-, und 70er-Jahren passiert ist. Mit Hilfe von den Neusser Bürgern werden Zeitzeugen gesucht, die damals in dem Bunker geprobt haben oder auf Konzerten waren.

Viel Zeit bleibt aber nicht: In den nächsten Tagen will die Stadt den Zugang zum Bunker schon wieder zumauern.