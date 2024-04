Mehr als 40 neue Fahrradstraßen für Bonn

Wer in Bonn zum Beispiel am Rheinufer entlangradelt, kommt schon seit gut einem Jahr in den Genuss einer Fahrradstraße: eine viereinhalb Meter breite Fahrbahn und der Radverkehr hat Vorrang. Autos sind zwar erlaubt, sie sind aber " nur zu Gast ", wie die Stadt es nennt.

Die orange markierten Routen werden zu Fahrradstraßen, die grünen sind es schon, die gelben stehen zur Diskussion. (Quelle: Stadt Bonn)

30 Kilometer Fahrradstraßen gibt es bereits in Bonn. 49 Kilometer sollen es bis Ende September werden. Insgesamt 42 neue Straßen verschiedener Länge kommen in den nächsten Monaten hinzu. Umbauen muss die Stadt dafür nichts, die Straßen werden lediglich neu markiert: mit durchgezogenen roten Linien am Rand und großen Piktogrammen auf der Fahrbahn.

Nebenstraßen werden zu Hauptstraßen fürs Rad

Die neuen Fahrradstraßen entstehen im ganzen Stadtgebiet. Die Stadt will im rechtsrheinischen Beuel mit den Arbeiten beginnen. Währenddessen kann es temporäre Halteverbote und Verkehrseinschränkungen geben. Konkrete Termine für die Arbeiten kann die Verwaltung nicht nennen, da das Markieren nur bei trockener Straße möglich ist.

Schilder zeigen, ob auch Autos auf den Fahrradstraßen fahren dürfen.

Die Fahrradstraßen werden in der Regel in Nebenstraßen eingerichtet. Motorisierter Verkehr und Radverkehr sollen so möglichst entkoppelt werden. In den Fahrradstraßen gibt es außerdem breite Wege für Fußgänger. Parkplätze müssen an einigen Stellen dem Fahrrad und den Fußwegen weichen. Man habe aber gleichzeitig den Blick darauf gehabt, so viele Parkplätze wie möglich zu erhalten, heißt es von der Stadt.

Diese Regeln gelten in Fahrradstraßen:

Radfahrende dürfen nebeneinander fahren

Schilder weisen darauf hin, ob Autos zugelassen sind

Autos müssen sich dem Radverkehr anpassen

Höchstgeschwindigkeit für alle ist Tempo 30

Autos dürfen nur auf markierten Flächen parken

Autos dürfen kurz halten zum Be- und Entladen

Ausnahmen gelten für z.B. Handwerker und Pflegedienste

Ziel: durchgängige Fahrradrouten in der ganzen Stadt

Die Stadt Bonn setzt mit den Fahrradstraßen Forderungen des "Radentscheid Bonn" um. Das Bürgerbegehren wurde 2020 ins Leben gerufen und 2021 vom Stadtrat beschlossen. Es definiert insgesamt sieben Ziele zur Verbesserung der Rad- und Fußverkehrs-Infrastruktur in Bonn.

Im vergangenen Dezember hat der Rat der Stadt Bonn ein Radverkehrsnetz beschlossen. Es dient als Grundlage für weitere Planungen. Lücken im Radwegenetz sollen geschlossen werden und sichere, durchgängige Routen entstehen. Fahrradstraßen gelten hierbei als ein wichtiges Instrument, betont die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Ziel ist, dass der Radverkehr künftig ein Viertel des Gesamtverkehrs in Bonn ausmacht.

