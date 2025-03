Seit Jahren klagen die Staatsanwaltschaften in NRW über zu viel Arbeit, die offenen Verfahren gehen in die Tausende. Daran hat sich auch im letzten Jahr nichts geändert, ganz im Gegenteil: Der Aktenberg unerledigter Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr sogar weiter gewachsen.