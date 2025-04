Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Catharina Coblenz.

THEMA DES TAGES

Mehrere Waldbrände in NRW • Mehrere Waldbrände haben am Samstag in Nordrhein-Westfalen für Großeinsätze der Feuerwehr gesorgt. Bei Simmerath brannte eine Fläche von etwa 60 mal 120 Metern, zwischen Solingen und dem Kreuz Sonnborn brannte eine Fläche, etwa so groß wie ein Fußballfeld und auch in Overath und im Waldgebiet Burgholz in Wuppertal rückte die Feuerwehr aus.

Besonders angespannt war die Lage in Sundern im Sauerland. In einem Waldstück zwischen Sundern und Arnsberg, der sogenannten "Hellefelder Höhe", brannten rund 10.000 Quadratmeter Wald, so die Feuerwehr. Das Waldstück ist schwer zugänglich – und es gibt keine direkte Wasserversorgung. Außerdem erschwerte der Wind die Löschbedingungen zusätzlich.

Seit dem späten Samstagabend ist der Brand unter Kontrolle. In der Nacht blieben Einheiten aber zur Brandwache. Die Nachlöscharbeiten dauern zum Teil noch an.